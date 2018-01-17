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"Медведи" из свердловского ЗакСо больше всего сдружились с "соколами Жириновского"Сегодня в 15:52

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В 2017 году.

Заксобрание Свердловской области в 2017 году рассмотрело 147 законопроектов. 82 из них были разработаны самими депутатами, сообщает "Уралинформбюро".

Самой плодовитой ожидаемо стала фракция "Единая Россия", имеющая в ЗакСо наибольшее представительство. "Медведи" поучаствовали в создании всех 82 документов: 25 они разработали сами, 27 – в соавторстве с КПРФ, 33 – в соавторстве с ЛДПР.

"81 законопроект стал законом, все они были подготовлены группами депутатов. Это говорит о том, что совместная работа над документами в комитетах, не зависимо от партийной принадлежности, дает более высокое качество. Для меня, как для председателя Законодательного Собрания, важно, чтобы депутаты, работая над законопроектами, исходили из интересов жителей Свердловской области, а не из каких-либо политических мотивов", – отметила спикер облпарламента Людмила Бабушкина.

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