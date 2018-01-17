Средней по Екатеринбургу.

Уровень средней зарплаты в Екатеринбурге в 2017 году приблизился к 47 тысячам рублей. Об этом 17 января на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым заявил глава администрации уральской столицы Александр Якоб.

По словам сити-менеджера, в минувшем году муниципалитету удалось добиться хороших результатов и в других сферах. Например, объем ввода жилья превысит 1 миллион квадратных метров, объем ввода нежилой недвижимости предварительно оценивается в 969 "квадратов".

"Мы активно включились в программу "Пятилетка развития". Кроме того, сегодня ведется работа по актуализации стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года", - добавил Якоб.

Куйвашев заверил собеседника, что в наступившем году не будут снижены объемы финансирования дорожного строительства в уральской столице. Серьезное внимание будет уделяться благоустройству городских территорий: на это, по словам главы региона, предусмотрено и федеральное финансирование в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики области.