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В свердловском избиркоме заявили о законности билбордов с изображением ПутинаСегодня в 11:57

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В Екатеринбурге.

Рекламные конструкции с изображением кандидата в президенты России Владимира Путина установлены в уральской столице законно, сообщили "Уралинформбюро" свердловском избиркоме.

"По данным на середину января, нарушений нет", - подчеркнул советник председателя комиссии Дмитрий Ветошкин.

В облизбиркоме также добавили, что тема о незаконной агитации, поднятая СМИ 17 января, может быть связана с провокацией, когда в конце декабря 2017 года в Екатеринбурге появился агитационный плакат с надписью "Одна страна – один президент".

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы объявило декабрьские предвыборные плакаты с изображение Владимира Путина в Екатеринбурге незаконными и потребовало от регионального министерства по управлению госимуществом их ликвидировать. По мнению антимонопольщиков, данные плакаты нарушают закон "О конкуренции", поскольку были установлены до подачи Путиным документов в ЦИК. В МУГИСО "Уралинформбюро" пояснили, что конструкции были демонтированы собственником еще до нового года.

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