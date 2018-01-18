×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


За зарплатами курганских учителей будет следить Герман ХмелевСегодня в 13:16

  • Текст

Новый глава департамента образования.

В Курганской области исполняющим обязанности директора департамента образования и науки назначен Герман Хмелев, ранее занимавший должность первого заместителя главы Кетовского района. Кадровые перестановки произошли после скандала с зарплатами учителей в Звериноголовском районе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Курганской области, 18 января замглавы Зауралья по социальной политике Александр Карпов представил нового руководителя коллективу департамента.

Карпов поставил перед Хмелевым задачи по исполнению указов и поручений президента РФ и участию региона по всех федеральных программах по модернизации системы образования. Вице-губернатор настоятельно рекомендовал новому руководителю держать на личном контроле исполнение всех обязательств по заработной плате педагогов.

Должность директора департамента образования освободилась 17 января 2018 года. Ее покинула Наталья Бобкова, проработавшая на посту меньше года. До этого она уволила начальника управления финансового обеспечения системы образования департамента Елену Никитину.

Возможным поводом для увольнения чиновниц стал скандал в Звериноголовком районе, где средства на стимулирующие выплаты педагогам школы распределили неверно. Деньги ушли техническому персоналу. Учителя взбунтовались и пригрозили остановить образовательный процесс до полной выплаты долгов по зарплате. Для этих целей область направила в регион 3 миллиона рублей, но денег педагоги так и не увидели.

Ранее по теме:
В Зауралье уволились два чиновника после скандала с зарплатами
"Учительские" деньги вновь не дошли до курганских педагогов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×