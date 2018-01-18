За зарплатами курганских учителей будет следить Герман ХмелевСегодня в 13:16
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Новый глава департамента образования.
В Курганской области исполняющим обязанности директора департамента образования и науки назначен Герман Хмелев, ранее занимавший должность первого заместителя главы Кетовского района. Кадровые перестановки произошли после скандала с зарплатами учителей в Звериноголовском районе.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Курганской области, 18 января замглавы Зауралья по социальной политике Александр Карпов представил нового руководителя коллективу департамента.
Карпов поставил перед Хмелевым задачи по исполнению указов и поручений президента РФ и участию региона по всех федеральных программах по модернизации системы образования. Вице-губернатор настоятельно рекомендовал новому руководителю держать на личном контроле исполнение всех обязательств по заработной плате педагогов.
Должность директора департамента образования освободилась 17 января 2018 года. Ее покинула Наталья Бобкова, проработавшая на посту меньше года. До этого она уволила начальника управления финансового обеспечения системы образования департамента Елену Никитину.
Возможным поводом для увольнения чиновниц стал скандал в Звериноголовком районе, где средства на стимулирующие выплаты педагогам школы распределили неверно. Деньги ушли техническому персоналу. Учителя взбунтовались и пригрозили остановить образовательный процесс до полной выплаты долгов по зарплате. Для этих целей область направила в регион 3 миллиона рублей, но денег педагоги так и не увидели.
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