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Свердловский избирком составил список участков для бомжейСегодня в 16:49

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И прочих граждан без прописки.

Избирательная комиссия Свердловской области составила перечень избирательных участков, на которых в марте 2018 года за президента РФ смогут проголосовать граждане без прописки, в том числе и без определенного места жительства.

Согласно постановлению, в областной список попал 81 участок, передает "Уралинформбюро". В Екатеринбурге таких семь: в школе №63 (Крауля, 82а), Городском доме музыки (Свердлова, 30), колледже транспортного строительства (Первомайская, 73), школа №17 (Белинского, 123), гимназии № 13 (Карла Маркса, 33), центре соцобслуживания населения "Малахит" (проспект Космонавтов, 43) и администрации Чкаловского района (8 Марта, 177).

Ознакомиться с областным списком можно на сайте свердловского избиркома.

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.

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