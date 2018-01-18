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Рада признала Россию оккупантом Сегодня в 16:30

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За Донбасс.

Верховная Рада Украины приняла в третьем чтении закон, провозглашающий Россию "оккупирующим государством", а "ЛДНР" - оккупационными администрациями.

По данным агентства "Страна.ua", за этот документ проголосовали 280 из 351 депутата. С принятием документа на территории конфликта - в Донецкой и Луганской областях - усиливается и легализуется роль украинской армии и отменяется ряд основополагающих прав человека.

Закон, в частности, позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. Моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления, возлагается на Россию.

Документ вступит в силу после подписания президентом Украины Петром Порошенко и публикации в официальной прессе.

Глава государства уже прокомментировал принятие документа в Twitter, пообещав "продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем". "Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины", - написал он.

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