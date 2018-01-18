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Назначен новый командующий Уральским округом войск РосгвардииСегодня в 17:17

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Его представили губернатору.

18 января губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву представили нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенанта Александра Попова.

"Александр Анатольевич регион знает, и он прошел через те должности, которые подготовили его к командованию Уральским округом. Игоря Дмитриевича (Голлоева) мы с вашего разрешения забираем на работу с большим объемом. Благодарны вам за участие в его в становлении как руководителя высокого уровня", - сказал губернатору замдиректора Росгвардии Олег Борукаев.

Куйвашев поблагодарил за совместную работу Игоря Галлоева и руководство Росгвардии, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

"Уверен, что замена будет более чем достойной. И мы приложим все усилия для взаимодействия, для организации сотрудничества с новым командующим Уральским округом. Мы включим Александра Анатольевича во все координационные советы для выполнения наших совместных задач", - отметил глава региона.

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