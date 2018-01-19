По данным СМИ.

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 6 февраля. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в своем выступлении глава государства озвучит планы на следующий президентский срок. При этом инсайдеры отмечают, что Путин вряд ли выскажется на тему непопулярных мер: повышения НДФЛ и пенсионного возраста, передает "Уралинформбюро".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что к Федеральному посланию Путин обратится до выборов, однако точную дату он не называл.