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Это вам не ипотека: Россия простит Киргизии 240 миллионов долларов долгаСегодня в 16:51

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Ради развития отношений.

Россия спишет Киргизии остатки задолженности на общую сумму 240 миллионов долларов. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в первом чтении 19 января, передает "Уралинформбюро".

"Ратифицировать протокол к соглашению между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики об урегулировании задолженности Киргизской Республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года, подписанный в городе Москве 20 июня 2017 года", - гласит текст документа.

Подписание соглашения состоялось во время визита в российскую столицу киргизского лидера Алмазбека Атамбаева.

Аналогичный закон уже ратифицировал парламент Кыргызстана.

По мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, списание Россией долгов Киргизии станет хорошей основой для развития отношений двух государств.

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