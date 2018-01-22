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Минздрав Южного Урала возглавил уроженец СочиСегодня в 09:57

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Сергей Приколотин.

В Челябинской области сменился министр здравоохранения. 22 января 2018 года ведомство возглавил Сергей Приколотин, ранее занимавший пост замминистра. Коллективу новоиспеченного руководителя представил первый вице-губернатор Евгений Редин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства здравоохранения Южного Урала.

Сергей Приколотин родился в 1972 году в Сочи. В 1996-м окончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности "педиатрия", в 1997 году прошел интернатуру по специальности "анестезиология и реаниматология".

Трудовую деятельность начал в 1989 году санитаром Адлерской детской поликлиники. С 2012-го по 2016 год возглавлял МКУ "Управление здравоохранения" Миасского городского округа. В июле 2016 года был назначен заместителем министра – начальником управления министерства здравоохранения Челябинской области.

С 2014 года медициной на Южном Урале заведовал Сергей Кремлев. Он ушел в отставку по собственному желанию.

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