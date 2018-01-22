Экс-министру Ноженко готовят новый пост в ЕкатеринбургеСегодня в 11:54
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В отделении "Единой России".
На Среднем Урале в ближайшее время ожидается ротация руководителей в ячейках "Единой России". Нового секретаря, в частности, получит Ленинское районное отделение Екатеринбурга.
Нынешний его руководитель Александр Иванов покидает пост в связи со сменой места жительства. Соответствующее заявление он написал на имя секретаря Свердловского реготделения "медведей" Виктора Шептия, рассказал "Уралинформбюро" руководитель облисполкома партии Александр Косинцев. До конца текущей недели этот вопрос будет решен.
По данным агентства, отделение возглавит Дмитрий Ноженко, который до апреля 2017 года руководил министерством экономики Свердловской области, а после отставки возглавил администрацию Ленинского района Екатеринбурга.
Стоит отметить, что ранее нового главу прочили и Кировскому отделению ЕР уральской столицы. Однако, как подчеркнул Косинцев, Александр Худяков остается на посту секретаря ячейки.
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