22 января.

Глава Уральского межрегионального координационного совета (МКС) "Единой России" Иван Квитка 22 января 2018 года встретится в Челябинске с активом партии.

Руководитель МКС проведет совещание со своими заместителями по подготовке предстоящих выборов президента РФ, а также обсудит структурные и организационные вопросы Уральского МКС, сообщила "Уралинформбюро" заместитель Квитки, руководитель фракции ЕР в свердловском ЗакСо Елена Чечунова.

"Состоится рабочее совещание МКС, на котором будут присутствовать руководители регионального отделения - секретарь, исполком, руководящий состав. Будем определять цели и задачи работы во время предвыборной кампании", - пояснил агентству другой зам Квитки, депутат Госдумы Алексей Балыбердин, ответственный за реализацию партпроектов. Собеседник агентства также добавил, что впервые после реструктуризации МКС встреча партактива проходит в Челябинске.

Укрупнение межрегиональных координационных советов ЕР произошло в декабре 2017 года – Генсовет партии "привязал" МКС к восьми федеральным округам страны. Ранее на территории государства насчитывалось сразу 26 Советов.

В единый Уральский были объединены МКС, в состав которого входили Свердловская и Тюменская области, ХМАО и ЯНАО, и МКС Челябинской и Курганской областей. Главным "медведем" на Урале стал Иван Квитка. Функции партийных органов остались прежними: аналитическая работа и участие в переговорах с местными элитами.

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