Собчак собрала необходимое для выдвижения в президенты количество подписейСегодня в 13:48
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Но сбор продолжила.
Кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак собрала 100 тысяч подписей, необходимых для участия в выборах главы государства.
Впрочем, на этом сбор подписей не закончился. До конца января планируется собрать еще порядка 30-40 тысяч автографов, заявил "Уралинформбюро" руководитель сети региональных штабов Тимур Валеев.
"Если к нам продолжают приходить люди и ставить подписи, мы должны отказаться от них? Запас хороших подписей никогда не бывает лишним", - сказал Валеев, уточнив, на конец января намечено несколько визитов Ксении Собчак в крупные региональные центры.
По его словам, подписи собираются на случай отбраковки, поскольку штабы Собчак в регионах нередко сталкивались с их подделкой. Телеведущая намерена сдать подписные листы в Центризбирком для проверки 30 января 2018 года - за день до дедлайна.
Стоит напомнить, что ранее Ксения Собчак заявила о своем намерении стать парламентарием. По ее словам, участие в президентских выборах – это своего рода подготовка к предстоящим выборам в Госдуму в 2021 году.
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