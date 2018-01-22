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Госдума рассмотрит законопроект о выходе России из ВТОСегодня в 14:38

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Со второй попытки.

Депутаты от фракции КПРФ повторно внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ, передает "Уралинформбюро".

Парламентарии предлагают признать утратившим силу федеральный закон от 21 июля 2012 года "О ратификации протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 15 апреля 1994 года".

"Россия ничего не потеряет, наоборот, приобретет свободу в экономической деятельности, которая послужит ускоренному развитию страны и ее экономики", - отмечают авторы инициативы.

По их мнению, выход из ВТО положительно скажется на экономическом развитии России, поскольку она перестанет платить членские взносы в ВТО и сохранит их в бюджете. Кроме того, "правила ВТО не будут тормозить развитие отношений в Таможенном союзе и Евразийском союзе".

Стоит напомнить, что в предыдущий раз проект о выходе России из ВТО был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года, однако был тогда отклонен.

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