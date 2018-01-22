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Свердловчане проголосуют за президента не выходя из домаСегодня в 17:05

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Но только по уважительным причинам.

Жители Свердловской области смогут проголосовать за президента 18 марта 2018 года в собственных квартирах. На дом выедут к тем избирателям, которые нуждаются в этом по уважительным причинам - состоянию здоровья или наличию инвалидности, сообщили "Уралинформбюро" в избиркоме Екатеринбурга.

"Членов участкового избиркома, выезжающих на дом к избирателю, вправе сопровождать наблюдатели. При этом обеспечивается тайна голосования", - подчеркнули в комиссии.

Прием заявок о голосовании на дому будет вестись с 8 марта до 14.00 18 марта. Обратиться в комиссию можно как лично, так и по телефону. Также передать просьбу могут родственники, знакомые и соседи избирателя.

Ранее избирательная комиссия Свердловской области составила перечень избирательных участков, на которых за президента РФ смогут проголосовать граждане без прописки, в том числе без определенного места жительства.

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