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"Уральский пельмень" стал доверенным лицом Путина23 января в 14:37

Всего в списке более 200 душ.

Участник шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков стал доверенным лицом Владимира Путина, баллотирующегося на пост президента РФ. Всего в списке - 259 человек, передает "Уралинформбюро".

Помимо екатеринбургского КВНщика, в нем есть и другие яркие представители области: сопредседатели регионального отделения ОНФ Анастасия Немец и Жанна Рябцева, советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, председатель Свердловской областной общественной организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков.

Также доверенными лицами кандидата в президенты стали Владимир Винокур, Леонид Якубович, Диана Гурцкая, Полина Гагарина, Лев Лещенко, Игорь Крутой, Карен Шахназаров и другие деятели культуры.

Группа избирателей, созданная для поддержки Владимира Путина на выборах в марте 2018 года, зарегистрирована Центральной избирательной комиссией РФ. Все доверенные лица получили удостоверения установленного образца.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
лучше антирекламы для Путина, чем эта надоевшая рожа придурка из квн, не придумали 23 января в 14:54

Я перестала покупать колбасу, где видела его рожу. Мне что сейчас, предлагают ещё и перестать реагировать на Путина благодаря этой роже "доверенного лица"?

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