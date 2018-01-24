Получая зарплату в гордуме.

Бывший ректор Уральского государственного горного университета Николай Косарев с 1 февраля 2018 года будет работать в качестве депутата Екатеринбургской гордумы на постоянной основе и, соответственно, получать заработную плату. Соответствующее решение было принято 23 января на заседании муниципального парламента.

"Да, это так. За работу платить надо", - подтвердил информацию "Уралинформбюро" Николай Косарев.

Стоит отметить, что помимо спикера и вице-спикера в гордуме уральской столице есть только одна оплачиваемая ставка, которую депутаты получают по очереди на протяжении полномочий.

Николай Косарев подал в отставку с поста ректора УГГУ в июле 2017 года. Возможным поводом стало расследование в университете двух уголовных дел по статьям "Покушение на мошенничество" и "Хищение чужого имущества".

Депутатом гордумы Екатеринбурга он избран в 2013 году.

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