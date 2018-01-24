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Глава оренбургского минлесхоза лишился поста из-за клипа с водкой23 января в 18:18

И стриптизом.

23 января 2018 года губернатор Оренбургской области Юрий Берг снял с занимаемых должностей министра лесного и охотничьего хозяйства региона Виктора Тонких и его заместителей Дмитрия Тетерятника, Игоря Добровидова и Владимира Рябова. Поводом для кадрового решения стал выложенный в Сеть видеоролик с участием чиновников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Оренбуржья.

"Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих "артистов" позволяют им претендовать только на премию Дарвина", - отметил глава региона Ю.Берг.

Исполняющим обязанности главы минлесхоза назначен Владимир Морозов, до этого занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Ролик с участием министра и его замов повествует о том, как чиновники выполняют указания губернатора по развитию внутреннего туризма. Спиртное в клипе льется рекой, а завершает его мужской стриптиз.

По данным радиостанции "Эхо Москвы" в Оренбурге, ролик смонтирован из нескольких видеопоздравлений к 8 Марта, снятых в ведомстве еще 5 лет назад.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Гость 23 января в 19:01

Это они "работают" ТАК! А КАК они ещё могут работать при власти Путина!? 18 марта все на выборы!!! Поддержите действующую власть! Иначе этот цирк может распасться, а клоуны в нём остаться без "работы"!

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