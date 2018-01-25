Из-за двойного гражданства.

Лидер Монархической партии Антон Баков 24 января объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ. Свое решение он объяснил наличием двойного гражданства – России и Романовской империи, передает "Уралинформбюро".

"Романовская империя еще не признана, но юридически это нарушение федерального закона о выборах", - отметил он.

По словам монархиста, он написал письма остальным кандидатам в президенты. "Сегодня в течение дня все эти письма будут отправлены 14 кандидатам", - добавил Баков, подчеркнув, что поддерживает "красавиц Волынец, Гордон и Агурбаш".

О намерении участвовать в президентских выборах в марте 2180-го Антон Баков заявил в декабре минувшего года. Тогда же Монархическая партия выдвинула его кандидатом.

Антон Баков учредил "Монархическую партию России" в апреле 2012 года. Он также был депутатом Государственной думы РФ IV созыва и избирался депутатом свердловской облдумы и регионального заксобрания.