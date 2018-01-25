×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Муниципальные депутаты скроют доходы от населенияСегодня в 09:41

Если одобрит Госдума.

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предполагающий отказ от сдачи народными избранниками ежегодных деклараций о доходах и расходах. Речь идет о муниципальных депутатах, исполняющих обязанности на непостоянной основе и имеющих основное место работы. Соответствующие поправки на рассмотрение парламента внесли свыше 30 депутатов Госдумы 23 января 2018 года, сообщает "Интерфакс".

По мнению авторов законопроекта, многие из муниципальных депутатов возглавляют предприятия, а значит способствуют формированию рабочих мест для местных жителей. Также они активно занимаются общественной деятельностью, благотворительностью и находятся в постоянном взаимодействии с местным населением.

Парламентарии подчеркивают, что избиратели, как правило, хорошо осведомлены о деятельности своих депутатов и голосуют за них, исходя из оценки эффективности их работы. "Соответственно, представление деклараций в подобных случаях (когда уже действует достаточно сильный "народный фильтр") не будет являться сколько-нибудь существенным механизмом противодействия коррупции", - отмечается в пояснительной записке.

Также нововведение позволит муниципальным депутатам экономить личное время, поскольку заполнение декларации "требует определенных временных затрат", передает "Уралинформбюро". "В особенности, это касается сельских населенных пунктов, не имеющих банковских отделений и учреждений Росреестра", - поясняют авторы инициативы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
народное мнение Сегодня в 11:53

ЭТО НЕПРАВИЛЬНО! Воры во власти хотят принимать такие законы, которые были бы выгодны им, а не народу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×