Если одобрит Госдума.

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предполагающий отказ от сдачи народными избранниками ежегодных деклараций о доходах и расходах. Речь идет о муниципальных депутатах, исполняющих обязанности на непостоянной основе и имеющих основное место работы. Соответствующие поправки на рассмотрение парламента внесли свыше 30 депутатов Госдумы 23 января 2018 года, сообщает "Интерфакс".

По мнению авторов законопроекта, многие из муниципальных депутатов возглавляют предприятия, а значит способствуют формированию рабочих мест для местных жителей. Также они активно занимаются общественной деятельностью, благотворительностью и находятся в постоянном взаимодействии с местным населением.

Парламентарии подчеркивают, что избиратели, как правило, хорошо осведомлены о деятельности своих депутатов и голосуют за них, исходя из оценки эффективности их работы. "Соответственно, представление деклараций в подобных случаях (когда уже действует достаточно сильный "народный фильтр") не будет являться сколько-нибудь существенным механизмом противодействия коррупции", - отмечается в пояснительной записке.

Также нововведение позволит муниципальным депутатам экономить личное время, поскольку заполнение декларации "требует определенных временных затрат", передает "Уралинформбюро". "В особенности, это касается сельских населенных пунктов, не имеющих банковских отделений и учреждений Росреестра", - поясняют авторы инициативы.