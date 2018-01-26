С председателем.

Общественный совет при министерстве по управлению госимуществом Свердловской области обрел председателя. На состоявшемся 25 января 2018 года заседании на пост был избран член Общественной палаты Свердловской области Николай Потеряев. Его заместителем избран Юрий Чумерин - директор Ассоциации "Союз стройиндустрии Свердловской области", сообщает "Уралинформбюро".

Всего в состав совета вошли 12 человек. Половина из них в соответствии с законодательством была утверждена областной Общественной палатой.

Стоит отметить, что на заседании присутствовал вице-губернатор Сергей Зырянов, за неимением постоянного министра на правах и.о. уже несколько месяцев возглавляющий МУГИСО. Последним полноправным руководителем министерства был Алексей Пьянков, который лишился поста в ходе расследования уголовного дела о коррупции в ведомстве.