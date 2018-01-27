Депутаты поддержали.

Депутаты Нижнего Тагила 25 января приняли первую корректировку бюджета города на 2018 год. За день до этого члены думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям также поддержали внесение изменений в финансовый документ.

Согласно пояснительной записке, предоставленной финансовым управлением нижнетагильской администрации, 180 миллионов рублей снимаются со статьи "укрепление и развитие муниципальных систем теплоснабжения" и направляются на погашение кредиторской задолженности.

"Основной целью принятия данного проекта является обеспечение условий для погашения кредиторской задолженности", - говорится в документе. При этом отмечается, что "основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2018 год не изменятся".

По словам председателя комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям тагильской думы Леонида Мартюшева, речь идет о погашении долгов за покупку котельной в 2015 году. Вопросы у него вызывает тот факт, что администрация продает котельные и в то же время берет немалые кредиты на оплату вновь приобретенного коммунального имущества.

"Это решение нормальное в том плане, что за долги надо рассчитываться. В городе делается много – и за все надо платить. В то же время, если это банковские заимствования, добавляются еще и проценты. А поскольку речь идет даже не о десятках, а о сотнях миллионов, то и проценты велики. Добавленные долги, на мой взгляд, у нас нередко доходят до предельного уровня. В Нижнем Тагиле в последние годы продается много муниципального имущества, в том числе, котельных. Главный аргумент чиновников для депутатов – затратное содержание объектов теплоснабжения, денег на которые у муниципалитетов нет. Вторая причина – городскому бюджету нужны деньги.

Никто не спорит – конечно, нужны! Но во вчерашней корректировке я увидел некоторое противоречие. С одной стороны, нам, депутатам, говорят, что в большинстве случаев выгоднее продать, чем содержать объекты теплоснабжения. С другой, эти же специалисты убеждают вкладываться в них. В свое время продали котельные Березовскому – теперь берем у них в аренду, чтобы отапливать жилые микрорайоны, детсады, школы", - рассказал "Уралинформбюро" Мартюшев.

По его словам, большинство депутатов проголосовали за неоднозначную корректировку по той причине, что выступать против погашения задолженности – это неправильно. "Проголосовали "за" – теперь будем разбираться, почему появилась задолженность", - добавил депутат.

Ранее администрация Нижнего Тагила озвучила идею, что в перспективе все городское теплоснабжение будет отдано под управление специализированной организации, как вариант, "Облкоммунэнерго". По словам Мартюшева, возможно, именно этим объясняется срочный характер решения вопроса: "Видимо, сегодня стоит вопрос по укреплению теплоснабжения, потому что в неудовлетворительном состоянии наши системы ни "Облкоммунэнерго", ни кто-то другой не возьмет".