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Экс-министр экономики Среднего Урала Ноженко получил новую должность26 января в 14:14

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В "Единой России".

Ленинское отделение "Единой России" в Екатеринбурге получило нового руководителя. Исполняющим обязанности секретаря назначен экс-министр экономики Среднего Урала Дмитрий Ноженко, сообщили "Уралинформбюро" в свердловском региональном отделении партии.

Ноженко руководил министерством экономики Свердловской области до апреля 2017 года, после чего ушел на понижение, возглавив администрацию Ленинского района Екатеринбурга.

Региональное министерство экономики и территориального развития оставалось без руководителя больше десяти месяцев. Сегодня стало известно о назначении нового главы ведомства – им стал бывший руководитель екатеринбургского "Водоканала" Александр Ковальчик.

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