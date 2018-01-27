Михаила Мачушкина.

На должность начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области назначен 47-летний Михаил Мачушкин.

Прежний глава регионального ведомства Ильгиз Ильясов в конце марта 2017 года ушел в отставку после того, как было возбуждено уголовное дело о взяточничестве в управлении. В ноябре его задержали по подозрению в мздоимстве и злоупотреблении полномочиями.

Исполняющим обязанности руководителя зауральского УФСИН был назначен Александр Трачук.

Уроженец Ростовской области Михаил Мачушкин в 1992 году окончил Владикавказское высшее военное командное училище имени С.М.Кирова МВД России, а в 2007 году – Владимирский юридический институт ФСИН России.

После окончания военного училища он проходил службу во внутренних войсках МВД РФ на должностях среднего и старшего начсостава. С 1999 года служит в уголовно-исполнительной системе. С 2007 года занимал пост заместителя начальника УФСИН России по Владимирской области, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе зауральского управления ведомства.

Ранее по теме:

Коррупционный скандал в Зауралье обезглавил УФСИН

Экс-начальника УФСИН Зауралья задержали за взяточничество

Прокуратура оспорила домашний арест экс-начальника курганского УФСИН