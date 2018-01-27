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Блондинкой меньше: Катя Гордон выбыла из гонки за пост президента26 января в 15:30

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Решив не участвовать в "фарсе".

Журналист, певица и правозащитница Екатерина Гордон 26 января заявила о снятии своей кандидатура с выборов президента России.

"Я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК", - цитирует ТАСС Гордон.

Она отметила, что выполнила поставленную перед ней задачу по сбору подписей, собрав их в количестве 105 тысяч, передает "Уралинформбюро".

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала поступок Екатерина Гордон лишенным логики. "Странно, а до этого участвовала, значит, никаких препятствий не было, подписи собрала. Если уж участвовать в шоу, в фарсе, то уж в наиболее интересной его части надо поучаствовать. Логики не вижу", - сказал глава комиссии на заседании Центризбиркома.

О своем желании баллотироваться в президенты Екатерина Гордон заявила в конце октября 2017 года. Она была выдвинута Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.

Широкую известность журналистка приобрела в 2008 году после скандальной перепалки с другой телеведущей, ныне – кандидатом в президенты Ксенией Собчак в прямом эфире "Маяка". Через некоторое время Гордон была вынуждена уволиться с радиостанции.

Стоит добавить, что ранее о снятии кандидатуры с выборов президента РФ заявили лидер Монархической партии Антон Баков и Роман Худяков, выдвинутый партией "Честно". В избирательной кампании сегодня принимают участие 14 кандидатов - два самовыдвиженца и 12 представителей партий.

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