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Васенина осталась во главе Каслей26 января в 16:59

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Поддержали депутаты.

Каслинское городское поселение возглавила Екатерина Васенина, которая с лета 2017 года работала в этой должности в статусе исполняющей обязанности. 25 января 2018 года местный совет депутатов поддержал ее кандидатуру.

"Екатерина Николаевна приступила к выполнению обязанностей 26 января", - уточнили "Уралинформбюро" в администрации муниципалитета.

Васенина уже одерживала победу на выборах главы Каслей. В июне минувшего года ее поддержало большинство депутатов местного совета, однако уже в сентябре глава объявила об отставке. Причиной тому стал иск, поданный ее бывшим оппонентом Вячеславом Горобцом, не прошедшим конкурсную комиссию. Он через суд добился признания выборов главы Каслинского городского поселения несостоявшимся.

Новый конкурс был назначен на 23 января, однако за день до этого Горобец принес заявление о снятии своей кандидатуры.

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