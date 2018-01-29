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Грудинин предложил воспитывать детей в Ельцин-ЦентреСегодня в 08:22

"Сделать из него нормальный дворец".

Переименовать расположенный в Екатеринбурге Ельцин-Центр предложил кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин. В ходе состоявшейся 28 января видеоконференции он также заявил, что здание нужно отдать детям.

"Сделать из него нормальный дворец для детей, в котором бы они занимались и повышали свои знания. Еще и занимались различными видами спорта в кружках бесплатных. Все, что там делается, должно быть направлено на воспитание наших детей", - подчеркнул политик.

Планирует ли он включить визит в Ельцин-Центр в программу своего посещения Среднего Урала, кандидат в президенты не уточнил.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Павел Грудинин прибудет в Свердловскую область 1 февраля. На 10.30 у него запланирована встреча с коллективом первоуральского завода ОАО "Уралтрубпром", на 14.00 – пресс-конференция в уральской столице, на 18.00 – встреча с екатеринбуржцами в Театре эстрады.

Ранее с критикой Ельцин-Центра выступал другой претендент на главный пост в стране – закрыть учреждение предлагал Владимир Жириновский. 7 февраля лидер ЛДПР посетит Екатеринбург. В рамках визита он намерен наведаться и в музей первого президента России.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
да, но с предложением Сегодня в 11:37

Так, но и взрослым бы там можно найти место, например, для секций и кружков народного творчества. Места хватит всем, только это место надо правильно использовать, для пользы народной, а не для всяких извращений. И, конечно, переименовать тот центр.

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