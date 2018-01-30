В рамках закона о санкциях.

Минфин США опубликовал "кремлевский список", предусмотренный новым законом о санкциях. В документе, направленном в Конгресс, содержится 210 имен: 114 крупных российских чиновников и глав госкомпаний, а также 96 бизнесменов с состоянием свыше миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Так, в "кремлевский список" попали премьер-министр Дмитрий Медведев и члены кабмина, в числе которых министр иностранных дел Сергей Лавров, министры транспорта и сельского хозяйства Максим Соколов и Александр Ткачев, главы Минэнерго, Минпромторга и Минкомсвязи Александр Новак, Денис Мантуров и Николай Никифоров. Также в перечне – представители кремлевской администрации, включая пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и помощника главы государства Владислава Суркова.

Из олигархов в список угодили предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Евгений Касперский, Владимир Потанин, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг и другие, передает "Уралинформбюро".

В американском минфине уточнили, что на фигурантов "кремлевского доклада" в США не распространяются никакие ограничения и запреты, так называемый список олигархов также не является санкционным. Тем не менее, по оценке экспертов, даже если в отношении указанных лиц не введут конкретные санкции, включение в перечень будет иметь последствия. В частности, новые меры грозят еще больше сократить доступ к операциям с зарубежными финансовыми институтами. Международные фирмы могут отказаться иметь дела с лицами из списка из-за повышенного уровня риска.