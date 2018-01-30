Кандидаты в президенты РФ раскрыли кошелькиСегодня в 13:06
- Текст
С миллионами от избирателей.
Больше всех денег от избирателей на проведение предвыборной кампании получил кандидат в президенты РФ Владимир Путин. Согласно данным, обнародованным Центральным избиркомом, в фонд кандидата-самовыдвиженца поступило 401,5 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".
Основная часть средств – 400 миллионов была пожертвована юридическими лицами, в числе которых организации с уральской "пропиской". 28 миллионов в штаб Путина принес Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, 12 миллионов – Ханты-Мансийский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.
На первом этапе кампании было потрачено 56 миллионов рублей, из которых 4,3 миллиона ушли на сбор подписей избирателей, еще 31,7 миллиона - на выпуск и распространение агитматериалов. Чуть более 1,5 миллиона рублей были возвращены жертвователям, поскольку поступили в фонд кандидата с нарушением требований.
Либерал-демократ Владимир Жириновский насобирал без малого 239 миллионов рублей, израсходовал – 116,5 миллиона. Большая часть средств потрачена на изготовление и распространение агитационных материалов. Комиссия не пропустила 91 тысячу, пожертвованную с нарушениями.
Избирательный фонд кандидата в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак набрал 97,5 миллиона рублей, потратил – 14,2 миллиона. Деньги ушли на сбор подписей избирателей, оплату услуг информационного и консультативного характера и агитматериалы. 4,5 миллиона рублей были возвращены жертвователям из-за допущенных нарушений.
Представитель коммунистов Павел Грудинин получил от жертвователей 86,4 миллиона рублей. 26,2 миллиона были потрачены на изготовление и распространение агитационных материалов, а также иные услуги на проведение избирательной кампании.
В фонд одного из основателей "Яблока" Григория Явлинского поступило 25 миллионов рублей, из которых почти 3 миллиона потрачено на сбор подписей.
В числе кандидатов в президенты РФ, обойденных внимание жертвователей, оказались кандидат от "Альянса зеленых" Эльвира Агурбаш и Наталья Лисицына, выдвинутая съездом Российского объединенного трудового фронта (РОТ ФРОНТ). Первая получила 48 тысяч, вторая – 122 тысячи.
Стоит добавить, что Владимир Путин стал первым из 14 кандидатов, предоставившим в ЦИК подписи избирателей, собранные в свою поддержку. 29 января в комиссию поступило 315 тысяч подписей. В ближайшие 10 дней комиссия проверит их на достоверность.
Отметим также, что ранее из президентской гонки выбыли руководитель Монархической партии Антон Баков, кандидат от партии "Честно" Роман Худяков и представитель "Партии добрых дел" Екатерина Гордон.
Ранее по теме:
Свердловчане дали Путину 28 миллионов на выборы
Блондинкой меньше: Катя Гордон выбыла из гонки за пост президента
Монархист Антон Баков выбыл из гонки за президентское кресло
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:16
В Ноябрьске открывается Центр обслуживания клиентов
Он объединит специалистов ЕРИЦ и "Востока".Сегодня в 16:09
Почти 2,5 миллиарда направят на выплату маткапитала на Среднем Урале
В 2019-2021 годах.Сегодня в 16:06
Югорскую трассу парализовало тройное ДТП с двумя грузовиками
Есть пострадавший.Сегодня в 16:05
Избиркомы Урала готовятся к терактам во время выборов
И другим ЧП.Сегодня в 15:48
Горобраз Екатеринбурга "согреет" родителей в очередях у школ
1 февраля.Сегодня в 15:45
Россию и Украину "столкнули лбами" на жеребьевке "Евровидения"
Определяя участников полуфиналов.Сегодня в 15:32
В Шымкенте дети нашли закопанный труп
Подозреваемый в убийстве задержан.Сегодня в 15:30
Свердловским льготникам подарили 663 гектара
Для строительства жилья.Сегодня в 15:18
Ревнивая астанчанка кастрировала изменника
И сама отвезла к врачам.Сегодня в 15:13
В Екатеринбурге за двойное убийство будут судить бомжей
Преступления совершены в районе теплотрассы.Сегодня в 15:00
"Серые" гаджеты сдадут IMEI-коды
По задумке АКИТ.Сегодня в 14:51
Екатеринбургский метрополитен отремонтирует только четыре вагона
На большее нет средств.Сегодня в 14:50
Холманских включили в "запретный" список
Вместе с Рашниковым, Пумпянским и Козицыным.Сегодня в 14:41
Мэрия Екатеринбурга оставила пустую строку в бюллетенях
Голосования за общественные пространства.Сегодня в 14:26
Школьники побывали на ВСМПО с экоэкскурсией
И заглянули в самую точную печь.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Холманских включили в "запретный" список
- Сегодня в 13:36Нижнесергинским школам грозит повторение "пермской резни"
- Сегодня в 13:30Куйвашев повысил своего помощника до замминистра
- Сегодня в 12:59Столицу Урала оценили в 1 миллиард евро
- Сегодня в 12:38Крик души Дёмина: накат на дорогах провоцирует ДТП
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.