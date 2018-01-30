С миллионами от избирателей.

Больше всех денег от избирателей на проведение предвыборной кампании получил кандидат в президенты РФ Владимир Путин. Согласно данным, обнародованным Центральным избиркомом, в фонд кандидата-самовыдвиженца поступило 401,5 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Основная часть средств – 400 миллионов была пожертвована юридическими лицами, в числе которых организации с уральской "пропиской". 28 миллионов в штаб Путина принес Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, 12 миллионов – Ханты-Мансийский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.

На первом этапе кампании было потрачено 56 миллионов рублей, из которых 4,3 миллиона ушли на сбор подписей избирателей, еще 31,7 миллиона - на выпуск и распространение агитматериалов. Чуть более 1,5 миллиона рублей были возвращены жертвователям, поскольку поступили в фонд кандидата с нарушением требований.

Либерал-демократ Владимир Жириновский насобирал без малого 239 миллионов рублей, израсходовал – 116,5 миллиона. Большая часть средств потрачена на изготовление и распространение агитационных материалов. Комиссия не пропустила 91 тысячу, пожертвованную с нарушениями.

Избирательный фонд кандидата в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак набрал 97,5 миллиона рублей, потратил – 14,2 миллиона. Деньги ушли на сбор подписей избирателей, оплату услуг информационного и консультативного характера и агитматериалы. 4,5 миллиона рублей были возвращены жертвователям из-за допущенных нарушений.

Представитель коммунистов Павел Грудинин получил от жертвователей 86,4 миллиона рублей. 26,2 миллиона были потрачены на изготовление и распространение агитационных материалов, а также иные услуги на проведение избирательной кампании.

В фонд одного из основателей "Яблока" Григория Явлинского поступило 25 миллионов рублей, из которых почти 3 миллиона потрачено на сбор подписей.

В числе кандидатов в президенты РФ, обойденных внимание жертвователей, оказались кандидат от "Альянса зеленых" Эльвира Агурбаш и Наталья Лисицына, выдвинутая съездом Российского объединенного трудового фронта (РОТ ФРОНТ). Первая получила 48 тысяч, вторая – 122 тысячи.

Стоит добавить, что Владимир Путин стал первым из 14 кандидатов, предоставившим в ЦИК подписи избирателей, собранные в свою поддержку. 29 января в комиссию поступило 315 тысяч подписей. В ближайшие 10 дней комиссия проверит их на достоверность.

Отметим также, что ранее из президентской гонки выбыли руководитель Монархической партии Антон Баков, кандидат от партии "Честно" Роман Худяков и представитель "Партии добрых дел" Екатерина Гордон.

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