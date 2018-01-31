И другим ЧП.

Мобильные избирательные пункты будут работать в Челябинской и Свердловской областях на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

В столице Южного Урала под эти цели переоборудуют семь автобусов. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального омбудсмена, урны для голосования на колесах будут созданы на случай ЧП - если работа того или иного избирательного участка окажется сорванной из-за теракта или телефонного звонка о лжеминировании.

"В этом случае к участку оперативно приедет мобильный пункт и примет на борт членов избирательной комиссии вместе с наблюдателями. Дальнейшее голосование ничем не будет отличаться от обычного: зарегистрировался, получил бюллетень, опустил в урну", - пояснили в аппарате уполномоченного.

Аналогичные меры будут приняты и в Свердловской области. "Готовим варианты, находимся в процессе работы", - сообщил советник председателя свердловского избиркома Дмитрий Ветошкин.

Напомним, что на пост главы России претендуют 14 кандидатов. Ранее из президентской гонки выбыли руководитель Монархической партии Антон Баков, кандидат от партии "Честно" Роман Худяков и представитель "Партии добрых дел" Екатерина Гордон.