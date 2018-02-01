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На 34 участках Екатеринбурга будет проще смухлевать в день выборов президента31 января в 19:03

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Там не установят видеокамеры.

В день выборов президента РФ видеокамеры будут работать более чем на 90% избирательных участков Екатеринбурга. Технику установят в 518 из 552 местах для голосования, а также в 7 территориальных избирательных комиссиях. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе избиркома уральской столицы.

С помощью видеонаблюдения за ходом голосования сможет наблюдать любой желающий. Кроме того, видеозаписи могут быть использованы для фиксации правонарушений и привлечения виновных к ответственности, добавили в комиссии.

Узнать, что происходит на 34 участках, лишенных камер, в Сети в режиме онлайн не получится.

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года. Помимо видеокамер в Екатеринбурге будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Ими оснастят 497 участков для голосования.

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