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Определился шорт-лист претендентов на пост президента РоссииСегодня в 08:17

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8 человек.

Центризбирком завершил прием подписных листов от кандидатов на пост президента России. 31 января документы с автографами в поддержку своего выдвижения в ЦИК предоставили Ксения Собчак (партия "Гражданская инициатива") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), ранее – Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"). Павлу Грудинину (КПРФ) и Владимиру Жириновскому (ЛДПР) подписи собирать не требовалось, поскольку они были выдвинуты парламентскими партиями, - передает "Уралинформбюро".

"Остальные, к сожалению, сошли с дистанции и уведомили об этом Центризбирком. Уже понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми кандидатов. Однако окончательное число кандидатов, участвующих в избирательной кампании, определится к 10 февраля, когда ЦИК России должна завершить проверку подписей", - отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Не представили необходимые документы в Центризбирком Михаил Козлов ("Политическая партия социальной защиты"), Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу"), Владимир Михайлов (самовыдвижение), Ирина Волынец ("Народная партия России"), Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых") и Наталья Лисицына ("Российский Объединенный Трудовой Фронт")

По результатам проверки подписей Центризбирком примет в отношении каждого кандидата решение о регистрации либо об отказе в его регистрации кандидатом на должность президента РФ.

Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. В Екатеринбурге будут организованы 552 участка для голосования, 518 из них оснастят видеокамерами, 497 - КОИБами.

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