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Польша намерена вычеркнуть Холокост из своей истории01 февраля в 16:55

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Раз не говорят - значит не было.

1 февраля 2018 года польский сенат принял поправки в закон об Институте национальной памяти. Ранее их одобрил сейм, передает "Уралинформбюро".

Уголовная ответственность вводится за использование словосочетания "польские лагеря смерти", отрицание Волынской резни и пропаганду идеологии украинских националистов. Всех, публично приписывающих польскому народу или государству соучастие в преступлениях нацистской Германии, ждет штраф или тюремное заключение на срок до трех лет.

Стоит отметить, что данный документ стал яблоком раздора между Польшей и Израилем. В Тель-Авиве считают, что таким образом начнется сокрытие исторических истин о содействии поляков немцам во время Холокоста.

Негативную реакцию закон вызвал и на Украине. "Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, которые содержатся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", - написал в своем аккаунте на Facebook глава Незалежной Петр Порошенко.

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