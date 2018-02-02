×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Юристы пожаловались главе СКР на екатеринбургского депутата01 февраля в 17:44

  • Текст

За оскорбление Ксении Собчак.

Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик может попасть под статью о возбуждении ненависти, а также унижении человеческого достоинства за пост в Facebook, в котором он призывает "выжигать каленым железом" кандидата в президенты России Ксению Собчак.

Так считают представители общественного движения "Молодые юристы России", которые уже направили обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они попросили его инициировать процесс лишения Боровика депутатской неприкосновенности и возбудить дело по ст. 282 УК РФ, передает "Уралинформбюро".

В своем посте Евгений Боровик объявил конкурс на самое серьезное унижение Ксении Собчак.

"Тому, кто публично во время встречи Собчак К.А. с гражданами наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу, где ей и место, я заплачу 30000 рублей. За второе место приз 20000 рублей, за третье - 10000 рублей", – написал он.

Далее Боровик назвал журналистку и кандидата в президенты "нелюдью, которую надо выжигать каленым железом".

По словам руководителя "Молодых юристов России" Сергея Сбруева, у депутатов не может быть привилегий в поведении в Интернете.

"Этот пост явно возбуждает ненависть и вражду. Молодые ребята, читая такие посты, могут решить, что подобное можно публиковать в социальных сетях – и тогда мы точно станем свидетелями уголовных процессов. Боровик не только показывает неспособность к конструктивной политической борьбе, но и пренебрежение к российскому праву, нежелание думать о последствиях своих публичных действий", – заявил он.

Получить оперативный комментарий самого депутата не удалось.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

Готовьте чемоданы!

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×