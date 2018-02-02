За оскорбление Ксении Собчак.

Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик может попасть под статью о возбуждении ненависти, а также унижении человеческого достоинства за пост в Facebook, в котором он призывает "выжигать каленым железом" кандидата в президенты России Ксению Собчак.

Так считают представители общественного движения "Молодые юристы России", которые уже направили обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они попросили его инициировать процесс лишения Боровика депутатской неприкосновенности и возбудить дело по ст. 282 УК РФ, передает "Уралинформбюро".

В своем посте Евгений Боровик объявил конкурс на самое серьезное унижение Ксении Собчак.

"Тому, кто публично во время встречи Собчак К.А. с гражданами наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу, где ей и место, я заплачу 30000 рублей. За второе место приз 20000 рублей, за третье - 10000 рублей", – написал он.

Далее Боровик назвал журналистку и кандидата в президенты "нелюдью, которую надо выжигать каленым железом".

По словам руководителя "Молодых юристов России" Сергея Сбруева, у депутатов не может быть привилегий в поведении в Интернете.

"Этот пост явно возбуждает ненависть и вражду. Молодые ребята, читая такие посты, могут решить, что подобное можно публиковать в социальных сетях – и тогда мы точно станем свидетелями уголовных процессов. Боровик не только показывает неспособность к конструктивной политической борьбе, но и пренебрежение к российскому праву, нежелание думать о последствиях своих публичных действий", – заявил он.

Получить оперативный комментарий самого депутата не удалось.