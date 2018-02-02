Юристы пожаловались главе СКР на екатеринбургского депутата01 февраля в 17:44
- Текст
За оскорбление Ксении Собчак.
Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик может попасть под статью о возбуждении ненависти, а также унижении человеческого достоинства за пост в Facebook, в котором он призывает "выжигать каленым железом" кандидата в президенты России Ксению Собчак.
Так считают представители общественного движения "Молодые юристы России", которые уже направили обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они попросили его инициировать процесс лишения Боровика депутатской неприкосновенности и возбудить дело по ст. 282 УК РФ, передает "Уралинформбюро".
В своем посте Евгений Боровик объявил конкурс на самое серьезное унижение Ксении Собчак.
"Тому, кто публично во время встречи Собчак К.А. с гражданами наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу, где ей и место, я заплачу 30000 рублей. За второе место приз 20000 рублей, за третье - 10000 рублей", – написал он.
Далее Боровик назвал журналистку и кандидата в президенты "нелюдью, которую надо выжигать каленым железом".
По словам руководителя "Молодых юристов России" Сергея Сбруева, у депутатов не может быть привилегий в поведении в Интернете.
"Этот пост явно возбуждает ненависть и вражду. Молодые ребята, читая такие посты, могут решить, что подобное можно публиковать в социальных сетях – и тогда мы точно станем свидетелями уголовных процессов. Боровик не только показывает неспособность к конструктивной политической борьбе, но и пренебрежение к российскому праву, нежелание думать о последствиях своих публичных действий", – заявил он.
Получить оперативный комментарий самого депутата не удалось.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
01 февраля в 19:57
На Среднем Урале появится единая карта социальных услуг
Для удобства жителей.01 февраля в 19:42
На Среднем Урале мужчина пойдет под суд за ограбление инкассатора
Напарника ищут.01 февраля в 19:05
177 пострадавших в ДТП свердловчан не дождались скорых
За 2017 год.01 февраля в 19:01
СКР: к трагедии в Югре привела халатность сотрудников ГИБДД Башкирии
Завершено расследование.01 февраля в 19:01
"Держитесь, скоро лето": арамильским дольщикам назвали сроки сдачи их долгостроев
Все решит Зеленая Роща?01 февраля в 18:50
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.01 февраля в 18:37
253 врача получат по миллиону за работу в свердловской глубинке
Деньги есть, специалистов нет.01 февраля в 18:32
Свердловские гостиницы получат налоговые льготы
Ради мундиаля.01 февраля в 18:30
Главный тюменский следователь взял на контроль дело о гибели многодетной матери
Которую зарезал бывший муж.01 февраля в 18:18
Moody's повысило кредитный рейтинг ММК
До инвестиционного уровня.01 февраля в 18:17
"Классная" очередь поперек горла екатеринбуржцев
Без доступа в лицеи и гимназии.01 февраля в 18:14
Среднему Уралу улучшили бюджетный прогноз
В 2030 году доход казны превысит расходы.01 февраля в 18:05
Аэропорт "Кольцово" готовится принять гостей ЭКСПО
Хотя Екатеринбург еще не победил.01 февраля в 17:55
Водитель трамвая отобрала у второклассника рюкзак
Захотев "поиграть".01 февраля в 17:49
Педагоги Кировского района Екатеринбурга померились талантами
И получили подарки.
Главные новости
- 01 февраля в 19:01СКР: к трагедии в Югре привела халатность сотрудников ГИБДД Башкирии
- 01 февраля в 19:01"Держитесь, скоро лето": арамильским дольщикам назвали сроки сдачи их долгостроев
- 01 февраля в 18:50Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
- 01 февраля в 18:17"Классная" очередь поперек горла екатеринбуржцев
- 01 февраля в 17:35Дату визита Путина в Екатеринбург перенесли
Аналитика
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.
ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?
Готовьте чемоданы!