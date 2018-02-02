Григория Битюкова.

С 1 февраля 2018 года на должность прокурора Тугулымского района назначен младший советник юстиции Григорий Битюков. Приказ об этом подписал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Прежний глава надзорного ведомства Тугулымского района Максим Перепелкин перешел на службу в органы прокуратуры Тюменской области.

Г.Битюков окончил в 2007 году Уральскую государственную юридическую академию, после чего работал помощником прокурора Невьянска.

С 2011 года занимал должности прокурора отдела по надзору за исполнением законов в экологической сфере, на транспорте и оборонном комплексе прокуратуры Свердловской области, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества региональной прокуратуры области. С 2016 года был заместителем прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга.