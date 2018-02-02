Больше предупреждений не будет.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии сделала замечание пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, который высказывался о Владимире Путине, вновь участвующем в выборах главы государства, с "очевидными признаками агитации".

Памфилова попросила чиновника не допускать в дальнейшем подобных высказываний. Также глава ЦИК напомнила, что во время избирательной кампании госслужащие не могут использовать служебное положение для агитации и высказывать предпочтение кому-то из кандидатов. "Это разовое предупреждение, больше не будет", – цитируют Памфилову "Ведомости"

Предположительно, речь идет о заявлении Пескова об отсутствии серьезных конкурентов у Путина - несколько дней назад пресс-секретарь назвал президента "лидером политического Олимпа".

Стоит отметить, что Дмитрий Песков уже принес извинения за неосторожность в речи и пообещал быть более аккуратным до конца избирательной кампании, передает "Уралинформбюро".

"Я принимаю это к сведению, я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные", - сказал Песков