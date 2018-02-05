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Куйвашев назначил себе еще одного советникаСегодня в 13:15

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По медицинской части.

Бывший главврач Свердловской областной клинической больницы №1 Феликс Бадаев назначен советником главы Среднего Урала Евгения Куйвашева. В круг его задач, как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, войдет работа над созданием медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга.

"Теперь вам предстоит включиться в очень важный проект, который мы реализуем вместе с компанией "Ренова" – медицинский кластер. Кроме того, на вас также еще лежит общественно важная работа – это медицинская палата, которую вы возглавляете. Для меня, как губернатора, мнение членов палаты очень важно при выработке решений по развитию здравоохранения", – сказал Куйвашев.

"Медицинский кластер, которым мне предстоит заниматься, – это, по сути, основа развития здравоохранения всего региона. В него войдут и медицинский университет, и клинические базы, и научно-исследовательские институты. Это объединение научной, учебной и врачебной практики для достижения главной цели – сохранения здоровья жителей Свердловской области", – отметил со своей стороны Бадаев.

Феликс Бадаев возглавлял СОКБ №1 почти 10 лет – с февраля 2008 года. В минувшем январе его сменил Игорь Трофимов, переведенный на должность главврача с поста министра здравоохранения Свердловской области.

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