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Это не карма: министр экономики Среднего Урала рассказал об уголовном прошломСегодня в 14:01

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В "Водоканале".

Новый министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик назвал свое уголовное прошлое в "Водоканале" опытом и "функционалом" руководителя.

"Работа любого руководителя предприятия очень рискованная. Это не карма. Это один из функционалов руководителя. Это определенный опыт, который я как книгу прочитал. Слава богу, это все закончилось, и закончилось справедливо. Мне этот опыт не мешает", - сказал чиновник.

Он также выразил благодарность заместителю министра и руководителям отделов ведомства за слаженную работу в тот период, когда ведомство работало без руководителя, передает "Уралинформбюро". "Девушки справились. Их бросили, можно сказать, из лодки в воду - плывите. И они выплыли. Работа министерства не потерялась. Девочки - молодцы. Они высокие профессионалы. Что такое министерство экономики вообще? У него три главных функции - анализ, планирование и контроль. Оно выполняет эти функции в работе всего правительства", - рассудил Ковальчик.

По словам министра, работа минэкономики транслируется на все остальные министерства: "Эта роль может усиливаться, может ослабевать. Насколько она будет сильной, жизнь покажет".

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