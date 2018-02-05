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После голосования за президента Средний Урал ждет чертова дюжина выборовСегодня в 16:42

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В городах и селах.

Помимо выборов президента РФ, назначенных на 18 марта, в Свердловской области в 2018 году пройдет еще 13 избирательных кампаний. В муниципалитетах региона будут выбирать депутатов, сообщает "Уралинформбюро".

На 15 апреля назначены дополнительные выборы в Артемовском ГО и Кушвинском ГО. Их жителям предстоит определить владельцев трех и двух мандатов соответственно.

В единый день голосования, 9 сентября, выбирать полные составы своих дум будут жители Екатеринбурга (36 мандатов), Верхней Пышмы (20 мандатов), Качканара (20 мандатов), а также входящих в Камышловский МР сельских поселений Восточное, Галкинское и Обуховское (по 10 мандатов в каждом).

На эту же дату планируются повторные выборы депутатов (по 1 мандату) в Алапаевске, Волчанском ГО и Кленовском сельском поселении (Нижнесергинский МР), а также дополнительные выборы в Белоярском ГО и Горноуральском ГО (по 1 мандату).

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