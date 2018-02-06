×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Мальдивах введен режим ЧССегодня в 09:13

  • Текст

Из-за разногласий власти с оппозицией.

Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин объявил о вводе 15-дневного чрезвычайного положения. Об этом сообщил МИД страны.

Поводом для такого решения стал обострившийся политический конфликт Ямина с оппозицией, требующей его импичмента.

Перед этим Верховный суд Мальдив отменил вынесенные ранее приговоры оппозиционным политикам и экс-лидеру страны Мохаммеду Нашиду, свергнутому в 2012 году. После этого сторонники Нашида вышли на улицы и потребовали освободить 12 оппозиционеров. В ответ на это власти Республики назвали решение суда неконституционным, что спровоцировало новую бурю протестов у зданий парламента. Из соображений безопасности законодательный орган приостановил свою работу, а действующий президент страны призвал служителей Фемиды отменить свое решение, пишут СМИ.

Позже генеральный прокурор страны Мохамед Анил заявил, что Верховный суд Мальдив собирается отстранить Ямина от власти.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), политический кризис на Мальдивах никак не отразится на отдыхе туристов. Столкновения сторонников власти и оппозиции происходят исключительно в столице Мальдив - городе Мале, вдали от курортных островов и туристических зон.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×