Из-за разногласий власти с оппозицией.

Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин объявил о вводе 15-дневного чрезвычайного положения. Об этом сообщил МИД страны.

Поводом для такого решения стал обострившийся политический конфликт Ямина с оппозицией, требующей его импичмента.

Перед этим Верховный суд Мальдив отменил вынесенные ранее приговоры оппозиционным политикам и экс-лидеру страны Мохаммеду Нашиду, свергнутому в 2012 году. После этого сторонники Нашида вышли на улицы и потребовали освободить 12 оппозиционеров. В ответ на это власти Республики назвали решение суда неконституционным, что спровоцировало новую бурю протестов у зданий парламента. Из соображений безопасности законодательный орган приостановил свою работу, а действующий президент страны призвал служителей Фемиды отменить свое решение, пишут СМИ.

Позже генеральный прокурор страны Мохамед Анил заявил, что Верховный суд Мальдив собирается отстранить Ямина от власти.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), политический кризис на Мальдивах никак не отразится на отдыхе туристов. Столкновения сторонников власти и оппозиции происходят исключительно в столице Мальдив - городе Мале, вдали от курортных островов и туристических зон.