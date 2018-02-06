Екатеринбургский депутат удвоил награду за оскорбления СобчакСегодня в 13:27
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В отместку ее юристам.
Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик пообещал удвоить премию для участников конкурса по оскорблению кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Такими мерами политик решил заменить извинения, которых потребовал от него штаб журналистки, передает "Уралинформбюро".
Ранее на своей странице в Facebook Евгений Боровик объявил конкурс на самое серьезное оскорбление для кандидата в президенты. Тому, кто "наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу" народный избранник пообещал 30 000 рублей, за второе место – 20 000 рублей, а за третье – 10 000.
После этого юристы Ксении Собчак написали открытое письмо мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой предложить Боровику принести публичные извинения, распространить эту информацию в СМИ и лишить депутата права выступать на одном или нескольких заседаниях думы.
Сам Евгений Боровик отреагировал однозначно:
"Не будет никаких извинений и подавно. Более того, я готов в 2 раза увеличить премию для участников конкурса. Или количество призовых мест. Чтобы больше людей могло вовлечься в это соревнование", – написал он в Facebook.
Стоит напомнить, что за Ксению Собчак уже вступились общественники. Представители движения "Молодые юристы России" направили обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они попросили его инициировать процесс лишения Боровика депутатской неприкосновенности и возбудить дело о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.
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Юристы пожаловались главе СКР на екатеринбургского депутата
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Эту Собчак саму надо привлечь к уголовной ответственности за оскорбление Русиответить
ройзман -это (...) особь, которая по недомыслию федеральной власти оказалась на месте мэра города, чтобы наш город стал бы самым опозоренным городом в России, что и случилось. Эту (...) особь надо немедленно выгнать из мэрии, чтобы не позорить наш город. А Боровик в данном конкретном случае. что касается Собчак, прав. Но он у меня тоже не вызывает доверия по той причине, что благополучно сидел в местной мэрии и не возмущался наличием (...) особи на посту мэра города. Т.е получается, что одна особь на посту мэра города его вполне устраивала, а вот другая особь. кстати, которая всем сообщила, что ройзман -это её бывший друг, почему-то у Боровика вызвала сильное отвращениеответить
Существует убеждение что предыдущий комментатор ватник XDответить
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