В отместку ее юристам.

Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик пообещал удвоить премию для участников конкурса по оскорблению кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Такими мерами политик решил заменить извинения, которых потребовал от него штаб журналистки, передает "Уралинформбюро".

Ранее на своей странице в Facebook Евгений Боровик объявил конкурс на самое серьезное оскорбление для кандидата в президенты. Тому, кто "наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу" народный избранник пообещал 30 000 рублей, за второе место – 20 000 рублей, а за третье – 10 000.

После этого юристы Ксении Собчак написали открытое письмо мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой предложить Боровику принести публичные извинения, распространить эту информацию в СМИ и лишить депутата права выступать на одном или нескольких заседаниях думы.

Сам Евгений Боровик отреагировал однозначно:

"Не будет никаких извинений и подавно. Более того, я готов в 2 раза увеличить премию для участников конкурса. Или количество призовых мест. Чтобы больше людей могло вовлечься в это соревнование", – написал он в Facebook.

Стоит напомнить, что за Ксению Собчак уже вступились общественники. Представители движения "Молодые юристы России" направили обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они попросили его инициировать процесс лишения Боровика депутатской неприкосновенности и возбудить дело о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Ранее по теме:

Юристы пожаловались главе СКР на екатеринбургского депутата