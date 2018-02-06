×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургский депутат удвоил награду за оскорбления СобчакСегодня в 13:27

В отместку ее юристам.

Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик пообещал удвоить премию для участников конкурса по оскорблению кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Такими мерами политик решил заменить извинения, которых потребовал от него штаб журналистки, передает "Уралинформбюро".

Ранее на своей странице в Facebook Евгений Боровик объявил конкурс на самое серьезное оскорбление для кандидата в президенты. Тому, кто "наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу" народный избранник пообещал 30 000 рублей, за второе место – 20 000 рублей, а за третье – 10 000.

После этого юристы Ксении Собчак написали открытое письмо мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой предложить Боровику принести публичные извинения, распространить эту информацию в СМИ и лишить депутата права выступать на одном или нескольких заседаниях думы.

Сам Евгений Боровик отреагировал однозначно:

"Не будет никаких извинений и подавно. Более того, я готов в 2 раза увеличить премию для участников конкурса. Или количество призовых мест. Чтобы больше людей могло вовлечься в это соревнование", – написал он в Facebook.

Стоит напомнить, что за Ксению Собчак уже вступились общественники. Представители движения "Молодые юристы России" направили обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они попросили его инициировать процесс лишения Боровика депутатской неприкосновенности и возбудить дело о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Ранее по теме:
Юристы пожаловались главе СКР на екатеринбургского депутата

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
3 комментариев из 3 | смотреть все
народное мнение Сегодня в 13:37

Эту Собчак саму надо привлечь к уголовной ответственности за оскорбление Руси

ответить
мнение Сегодня в 13:48

ройзман -это (...) особь, которая по недомыслию федеральной власти оказалась на месте мэра города, чтобы наш город стал бы самым опозоренным городом в России, что и случилось. Эту (...) особь надо немедленно выгнать из мэрии, чтобы не позорить наш город. А Боровик в данном конкретном случае. что касается Собчак, прав. Но он у меня тоже не вызывает доверия по той причине, что благополучно сидел в местной мэрии и не возмущался наличием (...) особи на посту мэра города. Т.е получается, что одна особь на посту мэра города его вполне устраивала, а вот другая особь. кстати, которая всем сообщила, что ройзман -это её бывший друг, почему-то у Боровика вызвала сильное отвращение

ответить
Ramiros Сегодня в 14:49

Существует убеждение что предыдущий комментатор ватник XD

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×