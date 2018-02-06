Маслов назначен замом Рапопорта.

Бывший председатель гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов назначен заместителем министра спорта Свердловской области. На новую работу он выйдет 12 февраля.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона, функционал Маслова уже определен: он будет курировать выполнение госпрограмм, исполнение госзаказов и деятельность автономных учреждений.

Александр Маслов стал спикером тагильской думы в 2012 году, до этого она возглавлял горнолыжный комплекс "Гора Белая". В августе 2016 года политик покинул пост лидера тагильских единороссов, а спустя месяц истек срок его депутатских полномочий.

Осенью 2017 года Маслов участвовал в конкурсе на замещение поста главы Горноуральского ГО, но в ноябре отказался от борьбы. В беседе с "Уралинформбюро" он тогда сообщил, что нашел другое место работы.