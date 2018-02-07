За шесть лет.

Доход президента России Владимира Путина за последние шесть лет составил 38,5 миллиона рублей. Цифра обозначена в декларации доходов и имущества, которую глава государства предоставил в ЦИК, пишут федеральные СМИ.

Стоит отметить, что за четыре года перед выборами 2012-го Владимир Путин заработал "всего" 17,7 миллиона рублей. Таким образом, его ежегодный доход вырос в полтора раза.

Среди источников дохода - зарплата президента, проценты по вкладам в банках и военная пенсия. В собственности у Владимира Путина квартира в Санкт-Петербурге площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 "квадратов". Глава государства больше не владеет земельным участком в Подмосковье. В его собственности остались 230 акций банка "Санкт-Петербург", три автомобиля (два раритетных ГАЗ М21 1960-х годов, ВАЗ 2121 2009 года) и прицеп "Скиф". Банковских счетов стало больше – 13-ть вместо десяти в 2012 году. Теперь на них храниться 13,8 миллиона рублей вместо 5,7, передает "Уралинформбюро".