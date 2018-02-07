Встречаться с избирателями.

Власти Екатеринбурга определили места и помещения для встреч депутатов Госдумы РФ с горожанами. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб, сообщает "Уралинформбюро".

В Верх-Исетском районе уральской столицы парламентарии могут встретиться с избирателями в клубе "Домовенок" в поселке Медный, в Железнодорожном – в культурно-зрелищном центре "Стрела", в Кировском – в центре внешкольной работы "Социум", в Орджоникидзевском – в ЦК "Эльмаш", в Октябрьском – в КДЦ "На Варшавской", в Чкаловском – в ЦК "Горный Щит", в Ленинском – в библиотеке №32.

Следует отметить, что все здания, где чиновники мэрии рекомендовали депутатам Госдумы проводить прием екатеринбуржцев, расположены на приличном удалении от центральной части города. Например, ближайшее – КЗЦ "Стрела" - от здания администрации отделяют несколько километров.

В постановлении также приведен список специально отведенных мест для массовых встреч с народными избранниками. Их всего три: сквер по улице Большакова вблизи КРК "Уралец", парк имени 50-летия ВЛКСМ и парк Победы.

Ранее работу администрации Екатеринбурга по вопросу определения помещений для встреч парламентариев с горожанами раскритиковал депутат Госдумы Андрей Альшевских. На своей странице в Facebook он напомнил, что соответствующее поручение было дано властям еще летом 2017 года.

"В конце декабря я поинтересовался у исполнителей, когда ждать пароли, явки, адреса, которые, как в легендарном фильме, изменить нельзя. За мэрию отписался замглавы по значимым общероссийским и международным мероприятиям Сергей Тушин. Как и следовало ожидать, за минувшие 7 месяцев "серый дом" документ "не выродил". Туши свет", - отметил политик.