Мэра Екатеринбурга будут выбирать горожанеСегодня в 16:23
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Если свердловские депутаты не поторопятся.
Екатеринбуржцы сами выберут мэра города в сентябре 2018 года, если документ, отменяющий прямые выборы градоначальника не будет принят и не вступит в силу к середине апреля. Об этом "Уралинформбюро" сообщил председатель избиркома уральской столицы Илья Захаров.
Аналогичным образом обстоит ситуация относительно изменения схемы выборов депутатов гордумы.
Нынешний состав муниципального парламента был избран в 2013 году: 18 человек - по одномандатным округам, 18 - по партийным спискам. На выборах мэра тогда победил Евгений Ройзман, который совмещает пост градоначальника с должностью спикера думы.
Чтобы успеть к единому дню голосования, в нынешнем году выпавшему на 9 сентября, внести изменения в Устав Екатеринбурга, соответствующий законопроект первым делом должен быть принят на уровне региона.
При этом, согласно официальному графику работы свердловского Заксобрания, до указанного Захаровым дедлайна у депутатов будет всего 3 заседания: 20-21 февраля, 27-28 марта и 17-18 апреля. Последнее, впрочем, можно не учитывать, поскольку на вступление законопроекта в силу также требуется определенное время.
Внесение изменений в схему формирования части муниципальной власти Екатеринбурга обсуждается больше года. Официально решение по этому поводу не принято.
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