×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мэра Екатеринбурга будут выбирать горожанеСегодня в 16:23

Если свердловские депутаты не поторопятся.

Екатеринбуржцы сами выберут мэра города в сентябре 2018 года, если документ, отменяющий прямые выборы градоначальника не будет принят и не вступит в силу к середине апреля. Об этом "Уралинформбюро" сообщил председатель избиркома уральской столицы Илья Захаров.

Аналогичным образом обстоит ситуация относительно изменения схемы выборов депутатов гордумы.

Нынешний состав муниципального парламента был избран в 2013 году: 18 человек - по одномандатным округам, 18 - по партийным спискам. На выборах мэра тогда победил Евгений Ройзман, который совмещает пост градоначальника с должностью спикера думы.

Чтобы успеть к единому дню голосования, в нынешнем году выпавшему на 9 сентября, внести изменения в Устав Екатеринбурга, соответствующий законопроект первым делом должен быть принят на уровне региона.

При этом, согласно официальному графику работы свердловского Заксобрания, до указанного Захаровым дедлайна у депутатов будет всего 3 заседания: 20-21 февраля, 27-28 марта и 17-18 апреля. Последнее, впрочем, можно не учитывать, поскольку на вступление законопроекта в силу также требуется определенное время.

Внесение изменений в схему формирования части муниципальной власти Екатеринбурга обсуждается больше года. Официально решение по этому поводу не принято.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
всё те же грабли Сегодня в 16:55

довыбирались уже... хуже некуда

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Как преобразится главный лесопарк Екатеринбурга.

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×