Жириновский выступил против области "имени убийцы"Сегодня в 16:54
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А Уральскую поддержал.
На встрече с екатеринбургскими студентами 7 февраля кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский высказался в поддержку переименования Свердловской области. Топонимические рассуждения выслушал корреспондент "Уралинформбюро".
"Нельзя называть населенные пункты именами убийц. Свердлов - разбойник и был в Екатеринбурге только проездом. Но решение должны принимать жители - вот она, демократия. Я могу только поддержать", - отметил глава ЛДПР.
И тут же выдвинул свои версии топонима. "Я бы предложил название Уральская. Можно еще Екатеринбуржская, но это звучит некрасиво", - рекомендовал спикер.
Оказалось, что Жириновский жутко недоволен названием уральской столицы: "Я бы сменил название Екатеринбург, его же не выговорить!"
Занимает его и проблема наименования жительниц мегаполиса. "Как назвать женщину, живущую в Екатеринбурге? Екатеринбурженка? Екатеринбуржка? Язык сломаешь ведь!" - горячился Жириновский.
Не позабыл он и об иностранных болельщиках, которые приедут в город в дни ЧМ-2018. "Они не смогут выговорить "екатеринабурженка", будут говорить: "женщина, можно вас на минутку?" - подвел итог главный либерал-демократ России.
В очередной раз вопрос о новом названии для Свердловской области всплыл в декабре 2017 года. Его поднял депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. В своих аккаунтах в соцсетях он написал, что Среднему Уралу в кулуарах власти подбирают новое имя, среди которых - Уральская (Уральский край), Демидовская, Екатеринбургская.
По мнению парламентария, Свердловскую область можно назвать Романовской - в честь расстрелянной там семьи Николая II. А референдум по этому поводу мог бы здорово повысить явку на президентских выборах 18 марта 2018 года. Однако позже референдум отменили из опасений, что инициативная группа не наберет 68 тысяч подписей в его поддержку.
Ранее по теме:
Референдум о переименовании Свердловской области отменен
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