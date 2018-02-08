Троим регистрация еще предстоит.

8 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала четвертого и пятого претендентов на пост президента России. Удостоверение получили кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак и кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, передает "Уралинформбюро".

Ранее были зарегистрированы выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и действующий глава государства Владимир Путин.

По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, оставшиеся возможные кандидаты на главный пост в стране успешно прошли этап проверки подписей избирателей, сообщает ТАСС. В ближайшее время ожидается регистрация Григория Явлинского ("Яблоко"), Бориса Титова ("Партия Роста") и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз").

Таким образом, в бюллетене на выборах президента, вероятно, будет восемь кандидатов.