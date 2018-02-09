Навальный раскрыл тайны зама МедведеваСегодня в 11:20
- Текст
Идя по "следу" девушки из Бобруйска.
8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое расследование. На этот раз объектом пристального внимания оппозиционного лидера стал заместитель председателя российского правительства Сергей Приходько, передает "Уралинформбюро".
В ролике, выложенном на официальном канале ФБК в Youtube, Алексей Навальный, основываясь на книге и Instagram девушки из сферы эскорт-услуг, уроженки Бобруйска Насти Рыбки, повествует о коррупционных связях зама Медведева и миллиардера Олега Дерипаски.
Якобы в 2016 году Сергей Приходько вместе с олигархом отдыхал на яхте миллиардера в Норвегии. Причем, были они на судне не одни, а вместе с девушками из агентства эскорт-услуг. "Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга — это взятка. Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, — это, не поверите, тоже взятка. Приходько должен был как-то добраться до достаточно удаленного норвежского полуострова, где есть только один маленький аэропорт. И в даты нашего путешествия туда одновременно прилетали два частных самолета, оба принадлежащие Дерипаске. Если окажется, что Приходько прилетел на самолете Дерипаски, — это тоже, мои дорогие, взятка", - заявляет оппозиционер.
Фото с сайта navalny.com
В качестве доказательства возможной коррумпированности чиновника Навальный приводит фотографии и видеофрагменты, на которых запечатлены фешенебельные объекты недвижимости Приходько: земельный участок в три гектара с дорогими постройками, а также две квартиры в "супер-элитном доме в Шведском тупике".
"Вот прямо на первом плане видно — это дом никогда не работавшего в бизнесе чиновника Приходько, ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ квадратных метров. Размер участка — почти три гектара. Все это стоит по самой низкой оценке более 300 миллионов рублей", - говорит Навальный.
"Уж если зашла речь, невозможно не упомянуть и квартиры Сергея Эдуардовича. Их у него две — соседние, вот в этом супер-элитном доме в Шведском тупике, где с ним соседствуют семьи президентов Транснефти и Роснефти Токарева и Сечина, путинские дружки Чемезов и Тимченко и куча других свербогатых людей. Суммарный метраж квартир 350 квадратных метров", - поясняет лидер оппозиции.
Фото с сайта navalny.com
В конце своего расследования Алексей Навальный просит силовиков "допросить Дерипаску" и изучить пограничные штампики в паспорте Приходьки. "Только не забудьте, как в прошлый раз специальную межведомственную комиссию совета безопасности создать. Будете все вместе выносить решение — похож ли человек на видео с яхты на зампреда правительства. Потом пресс-конференцию соберете и опять будете преисполнены "веселым куражом", - шутит оппозиционер.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:20
В Екатеринбурге на "зебре" сбили пешехода
Скорая - на месте.Сегодня в 19:05
На Среднем Урале растет количество заболевших ОКИ и ОРВИ
Эпидемия пока не началась.Сегодня в 18:43
Екатеринбург не прельстил команды-участницы ЧМ-2018
Базироваться на Урале никто не захотел.Сегодня в 18:05
Официально подтверждено: "ФОРЭС" загрязнял воздух в Асбесте
Горожане и активисты пришли с жалобами на предприятие.Сегодня в 17:56
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Пострадали люди.Сегодня в 17:44
Рыбака с самой маленькой рыбой наградят на свердловском турнире
По зимней ловле.Сегодня в 17:33
Российские олимпийцы отказались нести нейтральный флаг
На церемонии открытия Игр-2018.Сегодня в 17:11
920 российских атлетов поучаствуют в альтернативных играх
Вместо Пхенчхана – Сыктывкар.Сегодня в 17:06
"Аэрофлот" проверит ручную кладь пассажиров дважды
На соответствие нормам.Сегодня в 17:02
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:50
ЦБ снизил ключевую ставку
До 7,5%.Сегодня в 16:47
Силовики оцепили здание института МЧС в Екатеринбурге
Из-за бесхозного предмета.Сегодня в 16:39
Куйвашев откроет в Академическом почтовое отделение нового формата
Первое на Урале.Сегодня в 16:31
В Екатеринбурге с отравлением слегли ученики школы №140
После обеда от "Золушки".Сегодня в 16:29
В Челябинске бомж ограбил египтянина
Его задержали.
Главные новости
- Сегодня в 18:43Екатеринбург не прельстил команды-участницы ЧМ-2018
- Сегодня в 18:05Официально подтверждено: "ФОРЭС" загрязнял воздух в Асбесте
- Сегодня в 16:47Силовики оцепили здание института МЧС в Екатеринбурге
- Сегодня в 16:31В Екатеринбурге с отравлением слегли ученики школы №140
- Сегодня в 16:01Свердловский Фонд ублажил 147 тысяч человек
Аналитика
Поколение "пенсион" считает баллы
А эксперты пророчат системе скорый крах.
Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Для здоровой жизни на селе.
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.