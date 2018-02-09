Идя по "следу" девушки из Бобруйска.

8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое расследование. На этот раз объектом пристального внимания оппозиционного лидера стал заместитель председателя российского правительства Сергей Приходько, передает "Уралинформбюро".

В ролике, выложенном на официальном канале ФБК в Youtube, Алексей Навальный, основываясь на книге и Instagram девушки из сферы эскорт-услуг, уроженки Бобруйска Насти Рыбки, повествует о коррупционных связях зама Медведева и миллиардера Олега Дерипаски.

Якобы в 2016 году Сергей Приходько вместе с олигархом отдыхал на яхте миллиардера в Норвегии. Причем, были они на судне не одни, а вместе с девушками из агентства эскорт-услуг. "Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга — это взятка. Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, — это, не поверите, тоже взятка. Приходько должен был как-то добраться до достаточно удаленного норвежского полуострова, где есть только один маленький аэропорт. И в даты нашего путешествия туда одновременно прилетали два частных самолета, оба принадлежащие Дерипаске. Если окажется, что Приходько прилетел на самолете Дерипаски, — это тоже, мои дорогие, взятка", - заявляет оппозиционер.



Фото с сайта navalny.com

В качестве доказательства возможной коррумпированности чиновника Навальный приводит фотографии и видеофрагменты, на которых запечатлены фешенебельные объекты недвижимости Приходько: земельный участок в три гектара с дорогими постройками, а также две квартиры в "супер-элитном доме в Шведском тупике".



"Вот прямо на первом плане видно — это дом никогда не работавшего в бизнесе чиновника Приходько, ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ квадратных метров. Размер участка — почти три гектара. Все это стоит по самой низкой оценке более 300 миллионов рублей", - говорит Навальный.

"Уж если зашла речь, невозможно не упомянуть и квартиры Сергея Эдуардовича. Их у него две — соседние, вот в этом супер-элитном доме в Шведском тупике, где с ним соседствуют семьи президентов Транснефти и Роснефти Токарева и Сечина, путинские дружки Чемезов и Тимченко и куча других свербогатых людей. Суммарный метраж квартир 350 квадратных метров", - поясняет лидер оппозиции.



Фото с сайта navalny.com



В конце своего расследования Алексей Навальный просит силовиков "допросить Дерипаску" и изучить пограничные штампики в паспорте Приходьки. "Только не забудьте, как в прошлый раз специальную межведомственную комиссию совета безопасности создать. Будете все вместе выносить решение — похож ли человек на видео с яхты на зампреда правительства. Потом пресс-конференцию соберете и опять будете преисполнены "веселым куражом", - шутит оппозиционер.