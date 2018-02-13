Куйвашев предложил "Лидерам России" работать в своей команде12 февраля в 11:45
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"Хочу встретиться с ними в ближайшее время".
Пятеро свердловчан вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Лидеры России". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.
Финальный этап конкурса проходил 7-11 февраля в сочинском "Сириусе". В нем принимали участие 300 человек, каждому из которых предстояло выполнить 10 оценочных заданий, в том числе - авторский кейс от наставника конкурса, бизнес- и социальный кейсы, управленческую симуляцию, тест креативности, тест на знание современных технологических трендов и ряд других. Победителями были признаны 103 человека, включая свердловчан - Сергея Антонова, Виталия Баскина, Екатерину Вебер, Илью Родионова и Дениса Тура.
"Я искренне поздравляю уральцев, вошедших в управленческую элиту страны. Хочу встретиться с ними в ближайшее время, познакомиться и предложить работу в своей команде. Считаю, что сильный руководитель должен собирать вокруг себя самые сильные кадры", - прокомментировал итоги конкурса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Победители конкурса в течение года будут получать консультации наставников - представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний и руководителей общественных объединений. Кроме того, все участники финала в соответствии с решением президента России Владимира Путина получат гранты на обучение в 1 миллион рублей.
"Это уникальный конкурс, у которого нет аналогов. Главная задача, которую поставил президент Российской Федерации Владимир Путин, заключалась в создании системы механизмов для выявления талантливых людей. При этом система отбора должна быть честной и прозрачной, при которой побеждают только те, кто обладает талантом, знаниями, мотивацией и управленческим потенциалом", - сказал победителям первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.
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