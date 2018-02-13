Тестирования.

12 февраля 2018 года 15 претендентов на должность директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге прошли тестирование - первый этап открытого конкурса. Среди участников - люди в возрасте от 30 до 58 лет, со стажем управленческой деятельности от 3 до 30 лет, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соискатели отвечали на вопросы по законодательству в бюджетной, трудовой, налоговой сферах, а также в сфере окружающей среды и экологии. Кроме того, жюри предстоит оценить уровень их управленческих компетенций.

"Задача выявить кандидата, который не только представляет, как нужно формировать экологическую среду в Шарташском парке, но и который сможет эффективно управлять тем или иным процессом", - отметила заместитель директора департамента кадровой политики губернатора и правительства Свердловской области Татьяна Данилова.

20 февраля кандидаты представят экспертному совету свои программы-презентаций на тему развития регионального рекреационно-оздоровительного кластера на базе Шарташского лесного парка. Победителем конкурса станет набравший наибольшее количество баллов.

"Нужен перспективный, креативный руководитель, который понимает, как нужно развивать экологическую культуру, среду в нашем городе", - подчеркнула Данилова.

Рекреационно-оздоровительный кластер планируется создать на базе Шарташского лесопарка, оборудовав в нем инфраструктуру для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом.

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